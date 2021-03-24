Vefa Küçük Yüksek Divan Kurulu başkanlığına yeniden aday

Vefa Küçük, Sarı-Lacivertli Kulüp’te son iki dönemdir Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. 2015 yılından beri kulübün en önemli koltuklarından birinde oturan Küçük, FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Camianın duayen isimlerinden biri olan Vefa Küçük, “Nisan ayında yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Olağan Genel Kurulu için hazırlıklara başladık. 3. kez başkanlığa adaylığımı koyacağım. Eğer üyeler yeniden bana görev verirse, aynı çizgimi sürdürerek 110 yılı aşan bu dev çınara hizmet etmeyi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı. Mayıs ayında ise Fenerbahçe Genel Kurulu olacağını hatırlatan 78 yaşındaki Küçük, “Mevcut yönetimin devam etmesinden yanayım. Ali Koç’un adaylığını açıklaması halinde karşısına rakip çıkacağını düşünmüyorum. Ali Koç ve ekibi yeniden görevi üstlenecektir” dedi.

Yusuf Dursun