Vefa Küçük: Seneye böyle olmayacak

Büyük değişim vaadi ve yeni umutlarla Fenerbahçe’nin başına geçen Başkan Ali Koç, geride kalan 7 aylık süreçte ise tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Son gelişmeler ışığında 2 Şubat’taki divan kurulu toplantısı da kritik bir hal aldı. Öyle ki üyelerin, yönetime ciddi şekilde yüklenmesi bekleniyor.

Başkan Ali Koç’un yapacağı konuşma da şimdiden merak uyandırıyor. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, bu toplantı öncesi FANATİK’e önemli açıklamalarda bulundu. Küçük, “Bu yıl şampiyonluk gitti, kupa da gitti. Artık yönetim önümüzdeki sezonun takımını yapmak için uğraş veriyor. Bir an önce kritik yerden çıkacağız.” dedi.

‘Daha sağlam kadro’

Yönetime inancını dile getiren Vefa Küçük, “Eminim ki önümüzdeki sene böyle olmayacak. Daha iyi bir kadro ve daha sağlam bir ekip kurulacak. Fenerbahçeliler üzüldü. İnşallah bir daha böyle üzülmeyecekler” ifadesini kullandı.

Yusuf Dursun