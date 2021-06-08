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Vefa Küçük: Adaylık için 200 imza yeterli

Fenerbahçe'de 25-26 Temmuz tarihlerinde Kadıköy Ülker Stadı'nda yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi Vefa Küçük'ten başkan adaylarına çağrı geldi.

08 Haziran 2021, Salı 09:28 Son Güncelleme:
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Vefa Küçük: Adaylık için 200 imza yeterli

Fenerbahçe 'de 25-26 Temmuz tarihlerinde Kadıköy Ülker Stadı'nda yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi Vefa Küçük'ten başkan adaylarına çağrı geldi.

Sarı Lacivertli kulübün kongre üyelerinin hepsinin şartları yerine getirmesi halinde son gün bile aday olabileceklerini sözlerine ekleyen Küçük, "200 imza toplayan aday olarak başvurabilir" dedi.

Şu ana kadar mevcut başkan Ali Koç'un dışında Fenerbahçe kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt, "Fenerbahçe sahipsiz değildir" sloganıyla Sarı Lacivertli kulüp için başkan adaylığını açıklamıştı.

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