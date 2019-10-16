Vedat Muriqi'yi Avrupa'nın 3 devi izledi

Kosova formasıyla Karadağ karşısında harika bir performans sergileyip bir de gol atan Vedat Muriqi'yi; Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham kulüplerinin temsilcileri izledi.

16 Ekim 2019, Çarşamba 08:22
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Vedat Muriqi'yi Avrupa'nın 3 devi izledi

F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, bir milli araya daha damga vurdu. 25 yaşındaki oyuncu, Kosova'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Takımının 2. golüne imza atan tecrübeli oyuncu, sahanın en iyilerinden biriydi. Karadağ karşısında 90 dakika sahada kalan Vedat, 50 kez topla buluştu. 14 kez ikili mücadele, 8 kez hava topu mücadelesi kazandı.

Kaleye gönderdiği 8 şutun 4'ü isabetli olan Vedat bir de gol kaydetti. Yıldız oyuncunun bu performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Priştine'de oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, Lazio ve Tottenham kulüplerinin temsilcileri izledi. Vedat'ın performansı geçer not aldı.

(Sabah)

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