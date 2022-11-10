Vedat Muriqi, İspanya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Mallorca formasıyla sezona müthiş bir giriş yapan Kosovalı golcünün talipleri gün geçtikçe artıyor.

Son olarak Atletico'yu yıktı

İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu. Mücadelenin 16. dakikasında ev sahibi ekipten Antonio Sanchez'in uzak mesafeden çektiği şut, kaleci Oblak'tan döndü. Dönen topu ceza sahası içinde kontrol eden Jaume Costa topu kale alanı içerisindeki Vedat Muriqi'nin önüne bıraktı.

28 yaşındaki oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti. Mücadelede başka gol olmayınca Mallorca, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek üç puana uzandı.

Vedat Muriqi'nin Serie A'ya Uzanan Hikayesi

Lewandowski ile yarışıyor

Vedat Muriqi, İspanya LaLiga'da Mallorca formasıyla 12 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı. Kosovalı yıldız, gol kallığında ikinci sırayı Real Betis'ten Borja Iglesias ile paylaşıyor. Borja Iglesias, 8 gole 13 maçta ulaşırken Muriqi, 12 maç sonunda bu gol sayısına ulaşmış durumda.

Gol krallığı yarışında zirve ise Barcelona formasıyla 14 maçta 13 gol atan Robert Lewandowski'nin...

7.7 milyon Euro'ya alınmıştı

Vedat Muriqi, 2020'de 20 milyon Euro'ya Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan Muriqi, 2021-22 sezonunun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçirdi.

Yaz transfer döneminde Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kosovalı golcünün Club Brugge'e transferi son anda iptal olmuştu. Muriqi'nin satın alma opsiyonunu kullanamayan Mallorca, sonrasında yaptığı hamle ile yıldız oyuncuyu 7.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

İspanya'dan iki talip

Mallorca forması altında sergilediği performans, Muriqi'nin İspanya'da dikkatleri çekmesini sağladı. Bir aşama daha yukarı çıkma ihtimali doğan Muriqi ile iki İspanyol takımının ilgilendiği belirtildi.

Fichajes'in haberine göre Sevilla ve Villarreal, Muriqi'yi kadrolarına katmak istiyorlar.

Sampaoli forvet istiyor

Sevilla'da Julen Lopetegui sonrası göreve gelen teknik direktör Jorge Sampaoli, forvete mutlak bir takviye istiyor. Arjantinli teknik adam, Monchi ile birlikte Vedat Muriqi ismini öne çıkarmış durumda. Rafa Mir ve En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Sampaoli, hücum hattındaki boşluğu Muriqi ile doldurmayı planlıyor.

Villarreal'den çabuk hamle

Villarreal, bu sezon forvetlerinden memnun değil. Gerard Moreno'nun yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle hücumda istenen katkı sağlanabilmiş değil. Teknik direktör Quique Setien'in listesinde Muriqi'nin en üst sıralarda olduğu aktarılıyor. Villarreal'in golcü oyuncu için çabuk bir hamle gerçekleştirmeyi planladığı ifade edilmekte.

Premier Lig ekipleri takip ediyor

Vedat Muriqi için LaLiga'nın önde gelen ekipleri devreye girse de Ada ihtimali de bulunuyor. Fichajes, İspanyol takımlarının yanı sıra birkaç Premier Lig ekibinin de Muriqi için teklif sunmaya hazır olduklarını belirtiyor.

Sezon içinde teklif bekleniyor

Sevilla ve Villarreal'in Dünya Kupası için verilecek arada hamle yapabilecekleri, Dünya Kupası sonrası resmi tekliflerin iletilebileceği aktarılıyor. Mallorca ise yıldız oyuncuyu satma taraftarı değil fakat özellikle Premier Lig ekiplerinin de yakın zamanda bir teklif yapabilecekleri ifade edilmekte.

İşte Muriqi'nin satış fiyatı

Mallorca, yıldız oyuncusunu her ne kadar satmak istemese de bir satın alma bedeli bulunuyor. Mallorca, yaz aylarında 7.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Muriqi için 38 milyon Euro satın alma bedeli belirlemişti.

İspanyol kulübü, Kosovalı golcüsü için daha düşük bir bedeli kabul etmeyecek. Fakat 38 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun ödenmesi tercihi Muriqi'ye bırakacak gibi gözüküyor.