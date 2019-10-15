Fenerbahçeli Vedat Muriqi uzun boyunun avantajını iyi kullanıyor. 1.94'lük Kosovalı yıldız, teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırırken Avrupa'nın 5 majör liginde forma giyen forvetler arasında da öne çıktı. 24 yaşındaki golcü ligde geride kalan 7 haftada maç başına 4.6 hava topu kazanırken, 250 isimlik listenin 16. sırasında yer aldı.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ

Listenin ilk basamağında 8.3'lük oranıyla Deportivo Alaves'ten Joselu yeralırken onu West Ham'dan Haller (7.1) takip etti. 24 yaşındaki Vedat Muriqi Süper Lig'de ise sadece İttifak Holding Konyaspor'dan Mustapha Yatabare'ye geçilerek ikinci sırada yer aldı. Malili forvet de takımının oynadığı tüm maçlarda görev alırken maç başına 5 hava topu kazandı.

(Sabah)