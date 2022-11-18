Vedat Muriqi, İspanya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Korsan lakaplı Kosovalı golcünün Twitter'daki son paylaşımı olay oldu.





Son olarak Atletico'yu yıktı

İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Mallorca'ya konuk olmuştu. Mücadelenin 16. dakikasında ev sahibi ekipten Antonio Sanchez'in uzak mesafeden çektiği şut, kaleci Oblak'tan döndü. Dönen topu ceza sahası içinde kontrol eden Jaume Costa topu kale alanı içerisindeki Vedat Muriqi'nin önüne bıraktı. 28 yaşındaki oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti. Mücadelede başka gol olmayınca Mallorca, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek üç puana uzandı.

Lewandowski ile yarışıyor

Vedat Muriqi, İspanya LaLiga'da Mallorca formasıyla 12 maça çıkarken 8 gol atmayı başardı. Kosovalı yıldız, gol kallığında ikinci sırayı Real Betis'ten Borja Iglesias ile paylaşıyor. Borja Iglesias, 8 gole 13 maçta ulaşırken Muriqi, 12 maç sonunda bu gol sayısına ulaşmış durumda. Gol krallığı yarışında zirve ise Barcelona formasıyla 14 maçta 13 gol atan Robert Lewandowski'nin...





Vedat Muriqi, 2020'de 20 milyon Euro'ya Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamayan Muriqi, 2021-22 sezonunun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçirdi.

Yaz transfer döneminde Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kosovalı golcünün Club Brugge'e transferi son anda iptal olmuştu. Muriqi'nin satın alma opsiyonunu kullanamayan Mallorca, sonrasında yaptığı hamle ile yıldız oyuncuyu 7.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

Muriqi'den Elon Musk'a cevap

Takımı Mallorca ile müthiş bir performans gösteren Vedat Muriqi, attığı gollerden sonra ‘Korsan’ lakabına ithafen tek gözünü kapatarak seviniyor. İspanyollar taraftarlar arasında da Muriqi için ‘Korsan’ ismi kullanılırken Kosovalı golcüden çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

SpaceX, Tesla ve Twitter’ın sahibi olan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, resmi Twitter hesabından korsan bayraklı bir paylaşım yaptı. Musk’ın bu paylaşımı ne için yaptığı bilinmezken Vedat Muriqi’den beklenmedik bir cevap geldi.

'Yalnızca bir tane korsan var Elon'

Muriqi, Elon Musk’ın korsan bayraklı tweetini alıntılayarak ‘Gemide yalnızca sadece bir tane korsan olabilir Elon’ yazdı. Golcü oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce paylaşım geldi.

Vedat Muriqi'den Müthiş Performans