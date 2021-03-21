Vedat Muriqi, performansıyla taraftarı çıldırttı

Sezon başında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, kötü performansıyla yine İtalya'da gündem oldu.

Lazio'nun ligde konuk olduğu Udinese'yi 1-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 66 dakika sahada kaldı. Maçta pek varlık gösteremeyen Muriqi, sosyal medyada Lazio'lu taraftarların hedefindeydi.

"En kötü transfer"

Vedat Muriqi ile ilgili taraftarlar Vedat Muriqi ile ilgili sosyal medyada, "Muriqi, Lazio'nun en kötü transferi" ve "İyi bir başlangıç yapamadı. Bu performansı en başarısızlardan biri.

Avrupa şansını sürdürdü

Lazio, Udinese'yi 1-0 yendiği maçta gol 37. dakikada Adam Marusic'ten geldi. Bu galibiyetle puanını 49 yaptı ve Avrupa Kupalarına katılma mücadelesini sürdürdü.