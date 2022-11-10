İspanya La Liga'nın 14. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu. Mücadelenin 16. dakikasına, ev sahibi ekipten Antonio Sanchez'in uzak mesafeden şutunda top kaleci Oblak'tan döndü.

Dönen topu ceza sahası içinde kontrol eden Jaume Costa topu kale alanı içerisindeki Vedat Muriqi'nin önüne bıraktı.

Vedat Muriqi'nin Serie A'ya Uzanan Hikayesi





28 yaşındaki oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti. Mücadelede başka gol olmayınca Mallorca, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek üç puana uzandı.

İspanyol basını, koltuğu sallantıda olan Diego Simeone'nin bu mağlubiyetin ardından daha fazla görevde kalamayacağını iddia etti.

MURIQI, LA LIGA'DA TARİH YAZIYOR

La Liga'da sahaya çıktığı 12 karşılaşmada sekiz gol atan başarılı oyuncu bir kez de asist yapma başarısı gösterdi. Vedat, gol krallığı yarışında 13 gollü Robert Lewandowski'yi sekiz gollü Borja Iglesias ile birlikte takip ediyor.

Comparisonator verilerine göre, Atletico Madrid maçından önce, Vedat Muriqi ligin en fazla isabetli şut atan ikinci oyuncusu konumundaydı. Bu alanda Lewandowski, 27 isabetli şutla liderlik koltuğunda otururken onu 18 isabetli şut ile Osasuna'dan Avila ve Vedat Muriqi takip ediyor.





1.94 boyu ve fiziğini rakip stoperlere karşı kullanışıyla öne çıkan Vedat Muriqi, La Liga'da en fazla kafa şutu atan oyuncu olarak dikkat çekiyor.

MALLORCA BONSERVİSİNİ ALDI

2019 yılında 5.6 milyon Euro karşılığında Rizespor 'dan Fenerbahçe 'ye transfer olan Kosovalı golcü, bir yıl sonra yaklaşık 20 milyon Euro'luk bonservis karşılığında Lazio'nun yolunu tutmuştu.





İtalya'da aradığını bulamayan ve Lazio formasıyla 49 maçta sadece iki gol atabilen başarılı oyuncu, geçen sezon devre arasında Mallorca'ya kiralık olarak transfer olmuştu.

İspanyol kulübü yetkilileri, gösterdiği performansın ardından bu sezon başında Vedat Muriqi'yi 7.7 milyon Euro karşılığında kadroya katmıştı.

VEDAT MURIQI'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Attığı gollerle İspanya'yı sallayan başarılı oyuncu DAZN'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Muriqi verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi, "Lazio'da bana sadece Pepe Reina ve Marusic yardımcı oldu. Onları çok seviyorum. Teknik direktörümüz Maurizio Sarri beni sevmedi. Taraftar da sevmedi. Eve hiçbir zaman mutlu dönmedim. Benim için zor zamanlardı.

Kendimi gerçekten rezalet hissettim. Futbolun benim için bittiğini düşündüm. Lazio'ya iyi başlamadım. Sonrasında iki gol attım ve toparlandım, ancak beni oynatmadılar.

"20 GOLÜN TESADÜF OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

"Ocak ayında Mallorca'ya geldiğimde her şey değişti ama ondan önceki iki yıllık süreçte benden daha güçlü olan eşimle çok konuştum.

Güçlü olmam gerektiğini ve gelen her fırsatı değerlendirerek hazır olmam gerektiğini bana söyledi. Fenerbahçe'de 20 gol attım ama bunların tesadüf olduğunu kariyerimin bu noktada kalacağını düşündüm. Eşim kesinlikle mental olarak benden daha güçlü. Bana hep hazır olmamı söyledi."

"MALLORCA HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

"Sonra Mallorca'ya gitme kararı hayatımı değiştirdi. Burada bir idol olmayı beklemiyordum ama en başından beri bana duyulan sevgiyi sonuna kadar hissettim.

Mallorca'nın hedeflerine benim de ihtiyacım vardı. Kiralık dönemden sonra uzun bir kontrat yapmak için görüşmelere başladığımızda taraftar desteğini fark ettim ve bu beni şaşırttı, mutlu etti."





Vedat Muriqi, kendisine yakışıklı olmadığı yönünde takılan Mallorca Teknik Direktörü Javier Aguierre'ye, Marca'ya verdiği röportajda "Yakışıklı değilim ama çekiciyim. Javier Aguierre de yakışlıklı değil. Sanırım eşimin gözleri pek iyi görmüyor" diye konuştu.