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Vedat Muriqi İspanya'da durdurulamıyor!

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan ancak Lazio'dan Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, İspanya La Liga'da gollerine devam ediyor.

29 Ekim 2022, Cumartesi 11:16 Son Güncelleme:
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Vedat Muriqi İspanya'da durdurulamıyor!

Geçen sezonun ikinci yarısında Lazio'dan kiralık olarak Mallorca'ya transfer olan ve La Liga'da çıktığı 16 maçta 5 gol atıp 3 de asist yapan Vedat Muriqi, yaz transfer döneminde 7.7 milyon euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibinin yolunu tutmuştu.

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Kosovalı golcü, La Liga'da Mallorca adına goller atmaya devam ediyor.

Dün akşam La Liga'nın 12. hafta maçında Espanyol'u konuk eden Mallorca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü 48. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Mallorca formasıyla bu sezon 10. maçına çıkan Vedat Muriqi, gol sayısını 6'ya yükseltti.

Vedat Muriqi'in hikayesi

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