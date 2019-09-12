Vedat Muriqi İngilizleri peşine taktı

Süper Lig’e verilen 12 günlük milli arada Fenerbahçe’de yıldızlar, sergiledikleri performanslar ile teknik ekibin yüzünü fazlasıyla güldürdü. Vedat Muriç, Ozan Tufan ve Deniz Türüç, Sarı-Lacivertliler adına ön plana çıkan oyuncular oldu. Kosova Milli Takımı’nın formasını giyen Vedat Muriç, EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda önce Çekya karşısında alınan 2-1’lik galibiyette, skoru 1-1’e getiren golü kaydederek adeta geri dönüşün fitilini ateşledi. 25 yaşındaki golcü, İngiltere deplasmanında da yine baş roldeydi.

Umutları sürüyor

Ülkesi her ne kadar sahadan 5-3 yenik ayrılsa da Muriç, 1 gol ve 2 asistlik performansın altına imza attı. Ayrıca yıldız futbolcuyu bu mücadelede İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Tottenham’ın scout ekibi takip etti. Ayrıca 3. sırada yer alan Kosova’nın halen gruptan çıkma ihtimali de bulunuyor.







