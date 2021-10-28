Fenerbahçe 'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'in ismi son dönemde sık sık transfer dedikoduları ile anılıyor. Golcü futbolcunun eşi Edibe Muriqi, sosyal medya hesabından, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ile adının geçtiği bir haberi paylaştı. Paylaşım sonrası akıllarda soru işareti belirdi.

Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin golcü isme kiralama teklifi yapacağı iddiasında bulunan bir haberi Instagram hesabından "Hayallerim" şarkısıyla paylaştı.

Lazio'da istediği performansı gösteremeyen futbolcu bu sezon Lazio forması ile 8 maça çıktı ve henüz gol katkısı veremedi.

Edibe Muriqi'in paylaşımı şu şekilde: