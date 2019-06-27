Çaykur Rizespor’un golcü oyuncusu Vedat Muriç ve kulüp başkanı Hasan Kartal, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferindeki son durumu, "Vedat’a transferde A, B ve C planlarını sunduk. Vedat ile oturup anlaşacağız.Fenerbahçe ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için bize bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

Kartal aynı zamanda, " Vedat'ın fikrine tabii ki saygı duyarız ama kafamızdaki fiyat olmadan buna karşı çıkarız. Bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var." sözleriyle fuytbolcunun en kötü durumda takımla yollarına devam edeceğini belirtti.

Vedat Muriç: Kulübümün ve benim menfaatlerim ön planda

Başkan Kartal'ın açıklamaları sonrası transfer sorularını yanıtlayan Vedat Muriç, "Başkanımla daha önce görüşmeliydik, başkanıma katılıyorum. Bana başkanımın sunduğu a, b, c planları var. Bunları birkaç gün düşünüp sonra yeniden bir araya geleceğiz. Ayrılırsam başkanımla helalleşip ayrılmak istiyorum. Kulübümün ve benim menfaatlerim ön planda." dedi.



