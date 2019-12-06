Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında attığı 2 golle yıldızlaşan golcü futbolcu Vedat Muriç, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Muriç, "Benim gollerimden önce takımın kazanması önemliydi. Golle, asistle, skor katkısıyla galibiyet alırsak, çok daha mutlu oluyorum.'' dedi.

77'de oyundan çıkan Muriç, sakatlığı hakkında bilgi verdi. Kendisini riske etmediğini ifade eden yıldız golcü, şu ifadeleri kullandı:

"Arka adalemin ağrımasının sebeplerinden biri, takımla uzun süredir idmana çıkmıyorum. Bileği koruyoruz ama başka yerde sıkıntı yaşayabiliriz dediler zaten. Bunun bilincindeydik. Çıktığımda hafif ağrı hissedince, üstüne gitseydim ağrı olabilirdi diye risk etmedim."

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