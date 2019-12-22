Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 yenerken son golü Vedat Muriç kaydetti. Kosovalı oyuncu böylece bu sezon 8. kez bir maçta gol atarken bu maçların hepsini sarı-lacivertli takım kazandı. Yıldız oyuncu, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

'Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz'

"Uzun süredir rakibimiz karşısında mağlubiyet yaşamadık, bunun bilincindeydik. Taraftarımız muhteşemdi. Çok iyi mücadele ettik, gol yememize rağmen mücadele etmek çok önemliydi. Mutluyuz, son bir 3 puan kaldı. İnşallah onu da alıp şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Normal maçlara hazırlanır gibi hazırlanıyorum, elimden geldiğince hazır tutuyorum kendimi, herkese saygım var." dedi.

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