Son Dakika Haberi Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-0 kazandığı Gaziantep FK maçında bir gol atıp bir asist yapan ve maçın sonlarında sarı kart cezalısı durumda iken bir kez saha sarı görüp kırmızı kartla oyun dışında kalan Vedat Muriç bu pozisyonla ilgili açıklama yaptı. Golcü oyuncunun açıklamaları Fenerbahçe resmi web sitesi üzerinden yayınlandı.

İşte açıklamanın tam metni

Vedat Muriç, “Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180’e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29’uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız” dedi.