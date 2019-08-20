Sonunda ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kapıp, Vedat Muriç’e imza attırdı.

Sarı- Lacivertliler, hazırlık maçlarında beklentileri karşılayamasa da Muriç, performansıyla ve attığı gollerle alkış aldı. 25 yaşındaki forvet, Çubuklu’yla ilk resmi maçına dün Kadıköy’de, Gazişehir karşısında çıktı. Vedat Muriç, yine etkili bir futbol sergiledi. Kosovalı yıldız, 17. dakikada ise Emre’nin pasında topu göğsüyle şık bir şekilde önüne alıp ilk şutunda güzel bir golle fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu, arkadaşlarına dağıttığı paslarla hücum organizasyonlarında da önemli bir rol üstlendi.



