Vedat Muriç’ten harika başlangıç

Fenerbahçe’nin uzun uğraşlar sonucunda Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, önceki gün de ilk kez Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirdi. Hazırlık kampında takımının en hırslı isimlerinden biri olan 24 yaşındaki golcü, Bursaspor maçına da ilk 11’de başladı. 45+2 ve 51. dakikalarda rakip fileleri havalandıran Kosovalı, takımına 2-0’lık galibiyeti getirmişti. Gösterdiği performans ile teknik heyet tarafından takdir alan Muriç’i, teknik direktör Ersun Yanal’ın da özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

‘Ben değil biz varız’

Şimdiden takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını kanıtlayan Kosovalı, Bursa maçının ardından da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertliler ile uyum sorununu atlatan Muriç, “Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Ben değil, biz varız. Hep birlikte el ele verip takım olarak başarıyı kovalayacağız. Yönetim, teknik heyet ve camianın yanı sıra, taraftarın bize vereceği destek, hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracak. Ben de atacağım gollerle takıma katkı yapacağım” dedi.

Bursa maçında ne yaptı?

Dakika: 70

Gol: 2

Asist: -

Pas isabeti: %88.3

İkili mücadele: 3/5

İsabetli şut: 4/5

Şut pası: 2