Sarı-Lacivertliler, transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray’a büyük bir çalım atarak Vedat Muriç’i kadrosuna katmıştı.

Ersun Yanal’ın çok istediği 24 yaşındaki forvet, idmanlardaki performansıyla hocasını haklı çıkarttı. Muriç, oynanan çift kale maçlarda kalitesini konuşturdu. Hava toplarında arkadaşlarının durduramadığı Kosovalı yıldız, son vuruşlardaki başarısıyla da göz dolduruyor.

Muriç dünkü idmanda yapılan hücum organizasyonlarında gol şov yaptı. Golcü futbolcu, her geçen gün artırdığı performansıyla Fenerbahçe’nin as forveti olabileceğini gösteriyor.

Ersun Yanal, öğrencisinin form durumundan son derece memnun. Sarı-Lacivertli taraftarlar ise Muriç’i hazırlık maçlarında görmeyi sabırsızlıkla bekliyor.