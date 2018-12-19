Vedat Muriç hakkında gündeme gelen Galatasaray iddialarını cevapladı.

Çaykur Rizespor'un santrforu Vedat Muriç, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu. İşte detaylar...

'Hedefimiz ligde kalmak'

Hedeflerinin bu sezon ligde kalmak olduğunu ifade eden Vedat Muriç, "Hedefimiz bu sezon ligde kalmak. Bu sezon çok talihsizlik yaşadık. Geldiğimiz noktada gerçekçi düşündüğümüzde hedefimiz ligde kalmak. Penaltı kaçar, penaltı kullanmak çok farklı, o anda duygu ve motivasyon çok farklı oluyor. Herkesin amacı goldür. Kendime ol hedefi koymuyorum. Sebebi ise kendimi o sayıda kısıtlıyor gibi oluyorum" dedi.