Aslan’ın forvet bölgesi için bir diğer alternatifleri arasında yer alan ve transferinin gerçekleşmesi en muhtemel isimler arasında gözüken Vedat Muriç ile Galatasaray el sıkıştı. Bonservis konusunda ise çözümsüzlük sürüyor. 25 yaşındaki santrfor için kapıyı 10 milyon Euro’dan açan Çaykur Rizespor Yönetimi’nin, pazarlıklarda 6-7 milyon Euro’ya kadar indiği belirtildi.

Ancak bu rakam da Aslan’a yüksek geliyor. Kosovalı futbolcu, kulübüyle bizzat kendisi görüşüp, kolaylık isteyecek.

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