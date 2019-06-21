Vedat Muriç'ten flaş Galatasaray hamlesi

Transferin gözdesi Vedat Muriç, transferi için devreye girdi. Sarı Kırmızılı ekiple el sıkışan Vedat Muriç, kulübüyle bizzat kendisi görüşüp, kolaylık isteyecek.

21 Haziran 2019, Cuma 05:58 Son Güncelleme:
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Vedat Muriç'ten flaş Galatasaray hamlesi

Aslan’ın forvet bölgesi için bir diğer alternatifleri arasında yer alan ve transferinin gerçekleşmesi en muhtemel isimler arasında gözüken Vedat Muriç ile Galatasaray el sıkıştı. Bonservis konusunda ise çözümsüzlük sürüyor. 25 yaşındaki santrfor için kapıyı 10 milyon Euro’dan açan Çaykur Rizespor Yönetimi’nin, pazarlıklarda 6-7 milyon Euro’ya kadar indiği belirtildi.

Ancak bu rakam da Aslan’a yüksek geliyor. Kosovalı futbolcu, kulübüyle bizzat kendisi görüşüp, kolaylık isteyecek.

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