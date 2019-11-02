Vedat Muriç’ten Ali Koç’a mesaj: Mahcup etmeyeceğim!

Ali Koç, Kosovalı forvetle ilgili olarak, “Vedat Muriç başka takıma gitti derken, bence büyük bir yatırımla onu getirdik. Vedat başka takıma gitseydi, yazık olurdu. Kalpten Fenerbahçeli” ifadelerini kullanmıştı.

Vedat Muriç, başkanın bu sözleri karşısında büyük mutluluk yaşayarak, “Sizi mahcup etmeyeceğim. Takım arkadaşlarımızla birlikte bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanmak için tüm gücümüzü harcayacağız” mesajını gönderdi.

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