Geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Mallorca'da geçiren ve bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriç'in 9 milyon Euro ve ekstradan bonuslar içeren bir bonservis ile Club Brugge'e transfer olması bekleniyordu.

Ancak sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeye imza atması için Belçika'ya giden futbolcunun transferinde sorun çıktığı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vedat Muriç sağlık kontrollerinden geçemedi ve transfer şu an için iptal oldu.

Bir başka iddia

Club Brugge'ün transferden vazgeçmesi ile ilgili bir başka iddia da Kosova basınından geldi. Arlind Sadiku'nun iddiasına göre ise transferin iptal olmasını nedeni tıbbi nedenler değildi, golcü futbolcu formda ve yeni sezona hazır bir durumdaydı. Ancak Brugge son dakikada fikrini değiştirdi ve masadan kalktı.

Kosovalı yıldızın ismi transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray 'la da anılıyordu.

Mallorca'da kendine geldi

2020 yılında Fenerbahçe 'den Lazio'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Kosovalı futbolcu Mallorca'da gösterdiği 17 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans ile yeniden dikkatleri çekmişti.



