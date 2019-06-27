Vedat Muriç transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor... Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kosovalı golcü için 10 milyon Euro inadından vazgeçtiğini açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Toulouse takımlarından teklif aldıklarını ifade eden Kartal, para konusunda netleşen bir şey olmadığını belirterek, “Bugün yarın para işi de netleşir. Hocamız ve sportif direktörün vereceği karar doğrultusunda para ve futbolcu takası konuşabiliriz. Galatasaray ve Fenerbahçe’de işimize yarayan, onların kullanmadığı oyuncular olabilir. Onları alabiliriz” açıklamasını yaptı.

3.5 milyon Euro artı takas

Kartal’ın görüşlerine başvurduğu Rizespor’un hocası İsmail Kartal ise Galatasaray’dan iki ismi gözüne kestirmiş durumda. Stoperde Ahmet Çalık, sol bekte de Ömer Bayram’ın ligde işlerine yarayacağını düşünen İsmail hoca, bu iki oyuncuya onay vermiş durumda. Galatasaray cephesi şimdi, para artı oyuncu takasıyla işi bitirmeyi hedefliyor. Gözden çıkarılan bonservis bedeli ise 3.5 milyon Euro civarında.

Devler Ligi'ni çok istiyor

25 yaşındaki Vedat Muriç, ayağına gelen Şampiyonlar Ligi fırsatını kesinlikle tepmek istemiyor. Galatasaray’da mücadele ederek ilk 11’e gireceğini düşünen Kosovalı santrfor, hayalini Sarı-Kırmızılı formayla gerçekleştirmek istiyor.

Fenerbahçe isteksiz

Galatasaray’ın bu transferdeki en ciddi rakibi Fenerbahçe ise artık eskisi kadar istekli değil. Rizespor’un hocası İsmail Kartal da takasta adı geçen oyuncular arasında Galatasaray’ın kadrosuna daha sıcak baktığı için, Sarı-Lacivertliler ikinci planda kalmış gibi görünüyor.