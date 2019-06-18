Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi Vedat Muriç için flaş bir açıklama geldi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yıldız golcüyü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istediğini iletti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, Ali Koç ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Ali Koç şakayla karışık Vedat Muriç'i istedi. 'En iyi bizim takıma uyar' dedi. Lakin bizim tüm kulüplere mesafemiz eşit. En iyi teklifi veren kulübe oyuncumuzu satarız. Vedat'ı, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Toulouse istiyor" ifadesini kullandı.