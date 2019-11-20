Fenerbahçe ve Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriç’in talipleri her geçen gün artarken, İtalya’dan Lazio elini çabuk tutarak harekete geçti. Atletico Madrid ve Tottenham’ın da yakın takibinde olan 25 yaşındaki Muriç’i kadrosuna katmak isteyen mavi-beyazlıların Ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalmak için teklif hazırladığı ifade edildi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Lazio, Muriç’i ara transferde alabilmek için İstanbul’a çıkarma yapacak. Cttaceleste.it adresli internet sitesi verdiği haberde Muriç’in teknik direktör Simone Inzaghi’nin aradığı bütün özelliklere sahip olduğu ve sürekli gelişim içinde olduğu vurgulandı.

İtalyanlar umutlu ama...

İtalyan medyası Fenerbahçe’nin sezon başında 3,5 milyon avroya transfer ettiği ve Vedat Muriç’in piyasa değerinin 8 milyon avro civarında olduğunu yazarken iyi bir teklif hazırlayan Lazio’nun umutlu olduğunun altını çizdi. Ancak, Fenerbahçe’nin Muriç’i satmak gibi bir düşüncesi yok. Yaz döneminde Elif Elmas’ı 17 milyon avroya Napoli’ye gönderen sarı-lacivertliler, Vedat’tan en az 20 milyon avro bonservis geliri bekliyor. Ama devre arasında bir satış söz konusu değil. Önceliği şampiyonluk olan Fenerbahçe Yönetimi, Vedat Muriç’e gelecek teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak. Hedeflenen rakamlarını gelmesinde hâlinde bile Şampiyonlar Ligi hakkı kazanılırsa Vedat’ın kadroda tutulması planlanıyor. (Türkiye Gazetesi)

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