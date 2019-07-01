Kruse transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe’de gözler Vedat Muriç’e çevrildi. Kosovalı gölcü için ezeli rakibi Galatasaray ile çekişen Sarı- Lacivertli ekipte başkan Ali Koç, bugün son hamlesini yapacak. Galatasaray yönetiminin futbolcunun bonservis fiyatını 3 milyon Euro’dan 3.5 milyona yükseltmesi, Fenerbahçe’nin önündeki en büyük engel. Fenerbahçe bu futbolcu için Rizespor’a 2.5 milyon Euro’nun yanında, geçen sezon Altınordu’dan alınan kaleci Berke ve Barış’ı önermişti. Daha önce yaptığı açıklamalarda, “Hedefim Şampiyonlar Ligi’nde oynamak” diyen Muriç transferinde beklenen gelişme olmazsa, Kanarya ısrarcı davranmayacak.

600 bin Euro’ya gelmişti

Başkanlar düzeyinde devam eden görüşmelerde Ali Koç’un bugün Rizespor’un patronu Hasan Kartal’la bir araya gelerek konuya netlik kazandırması bekleniyor. Geride kalan sezonu 17 gol, 7 asistle tamamlayan ve 5 golü VAR kararıyla iptal edilen Vedat, Rizespor’a Gençlerbirliği’nden 600 bin Euro bonservis ödenerek gelmişti.

İki gün süre istedi

Vedat Muriç, iki gün önce Başkan Hasan Kartal’la yaptığı görüşmenin ardından kararını 2 güne kadar vereceğini açıklamıştı. Kosovalı forvet, “İki taraf için de hayırlısı olsun. Kendi adıma en doğru kararı vermeye çalışacağım” diye konuştu.

Yusuf Dursun