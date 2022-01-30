Transferin gözde ismi Vedat Muriç'te flaş gelişme. Uzun zamandır Lazio'dan ayrılacağı konuşulan Vedat Muriç, La Liga ekiplerinden Mallorca'ya transfer oluyor. Kosovalı golcü transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İspanya'ya gitti.

Havaalanında IB3'e kısa bir açıklama da yapan Kosovalı golcü, "Uzun bir gün oldu ama sonunda burada olmaktan çok mutluyum. Antrenmanlara başlamayı, arkadaşlarımla tanışmayı, oynamaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Umarım hem takım hem de benim için her şey çok iyi olur" dedi.

27 yaşındaki Kosovalı futbolcunun transferinin sağlık kontrollerinin ardından kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Muriç sezon sonuna kadar Mallorca'da kiralık olarak forma giyecek ve Mallorca'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunacak.

İsmi transferde CSKA Moskova, West Bromwich ve Saint Etienne gibi Avrupa kulüpleri ile anılan futbolcuyla Fenerbahçe 'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu.

2020 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, İtalyan ekibinde beklenen performansı gösterememişti. Bu sezon 15 maçta forma giyen futbolcu, gol kaydedemedi.







