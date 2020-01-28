Fenerbahçe’nin bu sezon ligde gösterdiği performansla ayakta alkışlanan futbolcusu Vedat Muriç’in başarısındaki sır dikkat çekiyor.

Kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren Muriç, teknik direktör Ersun Yanal’ın liderliğinde ciddi bir gelişim gösterdi. Sezon başından beri hiç idman kaçırmayan, sakat olduğu zamanlarda bile programını aksatmayan Kosovalı futbolcu, Yanal’ın antrenman metotlarından olumlu yönde etkiledi. Ersun Yanal’ın özellikle fizik gücüne hitap eden antrenmanlarından iyi bir geri dönüş alan 25 yaşındaki forvet, kariyerinde ciddi bir seviye atladı.

Yakın takip

Bu durum Kosova Milli Takımı’nda da izleniyor. Kosova’nın teknik direktörü Bernard Challandes de sık sık öğrencisinin Fenerbahçe’deki performansını takip ediyor. EURO 2020 play-offları yolunda Muriqi’ye çok ihtiyacı olan ve öğrencisiyle fırsat buldukça iletişime geçmeye çalışan Challendes, oyuncusunun fiziksel kuvvetinden çok memnun kalıyor.

Bilhassa bileğinden sakatlandığı dönemi çabuk atlatmasına da çok sevinen Bernard Challandes, bu şekilde devam etmesini sürekli yineliyor. En başından beri Muriç’in Fenerbahçe’de olmasını isteyen Kosova’nın teknik direktörü, en büyük kozunun bu performansından mutlu oluyor. (Skorer)