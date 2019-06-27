Vedat Muriç’in yerine Adebayor

Vedat Muriç’in transfer olma ihtimali her geçen gün yükselirken Çaykur Rizespor’da golcü arayışları da hız kazanıyor. Yeşil- Mavililer’in listesinde birçok isim yer alırken gündeme ise Adebayor’un isminin geldiği öğrenildi. Başakşehir’den ayrılan Togolu yıldızın menacerler tarafından Karadeniz ekibine sunulduğu bildirildi.

Transferde yoğun bir çalışma içerisinde olan Rize’de sportif direktör Yılmaz Bal ve teknik direktör İsmail Kartal yapacağı değerlendirmeye göre Adebayor hakkında yol haritasının belirleneceği bildirildi. Rizespor uygun bir maliyet olması halinde 34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilir.