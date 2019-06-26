Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde takımı riske atmamak için kiralık oyunculara yöneldiklerini, önemli bir başarı yakaladıklarını ancak oyuncuların başarılı olmalarının ardından alıcılarının arttığını belirtti.

Geçen sezon transferde yakaladıkları başarıyı bu sezon da yakalamak için dikkatli çalıştıklarını ifade eden Kartal, mutlak surette parlamamış oyuncuları alarak futbola kazandırmak istediklerini kaydetti.

Transferde bütçe 10 milyon avro

Görüştükleri oyuncular olduğunun altını çizen Kartal, "Bu hafta ve gelecek hafta isimler ortaya çıkmaya başlayacak. Birkaç görüşmeyi gerçekleştirdik. Sona yaklaşmaya başladık. Planladığımız süre içerisinde bu işi çözeceğiz. Kimse endişe etmesin." diye konuştu.

Kulübün geleceğini yok etmeden transferi gerçekleştireceklerini aktaran Kartal, "10 milyon avronun üzerinde bir bütçemiz var. Takımı buna göre kurmalıyız. Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden yayıncı kuruluştan gelen gelirde bir azalma olabilir. TFF ile yayıncı kuruluş arasında önceden gelen 80 milyon liralık bir sorun var. Problem büyürse kulüplerin 4 milyon avro gelirinde azalma olacak. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Kulüplerin en büyük sorunu ekonomi. Düştükten sonra kalkması zor. Başarı ve ekonomik sorunlara dikkat ediyoruz. Belirlediğimiz 8-10 oyuncu var. Bu konu teknik. Hocamızın belirlediği yerlere oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

Vedat Muric transferinde rekabet

Futbolcuları Vedat Muric’e gelen transfer tekliflerini değerlendirdiklerine dikkati çeken Kartal, yönetim kurulu ile transferin gerçekleşeceği fiyatı belirlediklerini, bunu açıklamanın doğru olmayacağını ancak kamuoyunda konuşulan rakamların düşük olduğunu belirtti.

Muric’in en yüksek bedelle transferine izin vermek istediklerine işaret eden Kartal, "İsmail hocamız bizde kalmasını istiyor. Bu da bir alternatif. Uygun bir fiyat olursa verebiliriz ama olmazsa bizde devam eder. Başarılı olduktan sonra başka bir kulübe gidebilir." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Toulouse’den ciddi tekliflerin geldiğini kaydeden Kartal, şöyle devam etti:

"Para konusunda netleşen bir şey yok ama bugün yarın çıkabilir. Hocamız ve sportif direktörün vereceği karar doğrultusunda para ve futbolcu takası konuşabiliriz. Galatasaray ve Fenerbahçe’de işimize yarayan, onların kullanmadığı oyuncular olabilir. Onları alabiliriz. Böyle bir transfer olabilir."

Vedat Muric’in dışında Samudio ve Melnjak’ın da milli takıma yükselerek önemli bir başarı yakaladığını vurgulayan Kartal, şunları kaydetti:

"Bu oyuncularımıza da transfer teklifi gelse ve gitmek isterlerse önlerini kesmeyiz. Bizim omurga oluşturmak için altyapıdan oyuncu çıkarmamız lazım. Bizim omurgamızda 6-7 Türk oyuncu olması lazım. Bunların çoğunun Rize’den olmasını isterim. Dışarıdan transfer ediyoruz. Başarılı olduklarında kimilerini para ile satıyorsunuz. Kimilerini üste para verip gönderiyorsunuz. Kulüplerin kurtuluşu kendi altyapısında."

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI