Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in adı, bir süredir Serie A devi Inter'le birlikte anılıyordu. 25 yaşındaki santrforun bağlı bulunduğu KA-Sportmanagement adlı menajerlik şirketinden Deniz Uysal, konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu. İtalya'da yayım yapan FC Inter News adlı internet sitesine konuşan Uysal, yıldız ismin özellikleri ve geleceğiyle alakalı olarak şunları kaydetti:

"Vedat Muriç, tam bir Premier Lig ve Serie A golcüsü. Gücü ve fiziksel özellikleriyle bu liglere mükemmel bir şekilde uyar. Bu özellikteki bir oyuncuyu bulabilmek şu anda çok zor. Skorer, inanılmaz güçlü, oyun görüşü çok iyi olan ve gol vuruşlarında son derece soğukkanlı bir futbolcudan bahsediyoruz. Onun için Zlatan Ibrahimovic ile Robert Lewandowski'nin karışımı diyebilirim. Ancak onların sol ayaklısı ve daha iyi bir ayağa sahip olanı...

Şu ana dek Inter'den resmi bir teklif almadık. Ancak size İngiltere, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve İtalya'dan bazı menajerler ve sportif direktörlerin bizi aradığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin olası bir transferde ne kadar bonservis talep edeceği ise net değil. Ciddi bir teklif gelirse bunu kulüp başkanına iletiriz ve taraflar pazarlıklara başlar. Muriç, ülkesi Kosova'da bir yıldız değil ama geleceğin kahramanı. Kendisi için asıl tebriği, onu keşfeden Rahman Kice hak ediyor. Biliyorsunuz, biz Almanya'da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oradaki sporcular müthiş bir disipline ve Avrupa kültürüne sahip."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler