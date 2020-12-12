Sezon başında uzun süren görüşmeler ve sancılı bir süreç sonucunda Fenerbahçe ve Lazio, Vedat Muriç transferi için anlaşmaya varmıştı.

İki kulüp, 17.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında el sıkışmış, Fenerbahçe oyuncusunu Roma'ya yolcu etmişti.

Lazio'ya transfer süreci boyunca Avrupa basınında manşetleri süsleyen Vedat Muriç, Roma'ya indikten sonra yapılan koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sebebiyle ilk idmanlarını kaçırmış, takıma adaptasyon süreci uzun sürmüştü.

Lazio'da Immobile'nin arkasında takımın 2 forveti olması beklenen Kosovalı futbolcu, süre aldığı karşılaşmalarda beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum olmuştu.

Oynadığı karşılaşmalar sonucunda teknik direktör tarafından iyi sinyaller verdiği söylenen futbolcu, Lazio taraftarları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Skorer'in haberine göre son haftalarda yaşadığı sakatlık problemi yüzünden kadroda yer alamayan futbolcu, son olarak dünyaca ünlü menajer Claudio Anellucci'nin eleştirilerine maruz kaldı.

İtalya'daki basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anellucci, Lazio'nun sezon başında 17.5 milyon + bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu için çarpıcı sözler sarf etti.

FIFA Menajeri Claudio Anellucci, Lazio'nun yerinde olsa Muriqi transferini gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

Anellucci sözlerinde; "Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriç için ise 20 milyon avroyu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon avro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii ki bu benim fikrim, belki de Muriqi bundan sonra ne kadar önemli bir oyunu olduğunu kanıtlar." dedi.

26 yaşındaki Kosovalı forvet, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 resmi maçta takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.