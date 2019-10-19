Vedat Muriç'e özel koruma!

Fenerbahçe, Avrupalı devleri peşine takan Vedat Muriç için harekete geçti.

19 Ekim 2019, Cumartesi 08:15
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Vedat Muriç'e özel koruma!

Kosovalı yıldız Vedat Muriç'in transfer haberlerinden etkilenmesini istemeyen sarı lacivertli teknik heyet, terapiye başladı. Golcü futbolcuya şampiyonluk planlarında önemli yer tuttuğu anlatılırken, sezon sonunda çok daha iyi tekliflerle Avrupa'da büyük bir kulübe gidebileceği vurgulandı. Vedat'ın da şu an için Fenerbahçe'nin başarısı dışında bir şey düşünmediğini hocasına söylediği öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncuyu, Premier Lig ekibi Tottenham başta olmak üzere Atletico Madrid ve Lazio takip altında tutuyor.

Kaynak: Sabah

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