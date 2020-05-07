Vedat Muriç'e Lazio Kruse'ye Wolfsburg talip!

Fenerbahçeli oyunculara Avrupa’dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro’yu aşan Kruse’ye de Almanya’dan Wolfsburg talip oldu.

07 Mayıs 2020, Perşembe 07:22 Son Güncelleme:
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Vedat Muriç'e Lazio Kruse'ye Wolfsburg talip!

Tottenham’ın da listesine aldığı Vedat Muriç için İtalyan ekibi Lazio ısrarını sürdürüyor. Kosovalı golcü için nabız yoklayan Çizme ekibi, liglerin başlaması ile birlikte Sarı-Lacivertli Kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Ancak Türkiye dahil tüm Avrupa’nın büyük kulüplerinin içine sürüklendiği ekonomik süreç de transferde belirleyici olacak. Fenerbahçe ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü için yönetimin biçtiği değer ise en az 20 milyon Dolar. Fenerbahçe’ye ve Türk Futbolu’na henüz tam olarak ısınamayan Kruse’ye de ülkesi Almanya’dan teklif geldi.

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Masaya oturacak Sakatlık nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen ve salgın sonrası evinde dinlenme ve tedavi fırsatı bulan Alman Panzeri’ne Wolfsburg Kulübü’nün cazip bir teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Halen Sarı- Lacivertli ekiple mukavelesi devam eden Kruse’nin sezon sonunda yönetimle masaya oturması, şartların oluşması halinde bu kulübe transfer olması bekleniyor.

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