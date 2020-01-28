Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç’in talipleri her geçen gün artıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu Avrupa’da birçok kulüp yakından takip ediyor.

Premier Lig’in önemli kulüplerinden Tottenham kısa bir süre önce sarı-lacivertli yönetimle temasa geçerek Muriqi’yi transfer etmek istediğini bildirmişti.

28 milyon euroluk teklif az bulundu

Ancak en somut adım İngiltere’nin Burnley takımından geldi. Premier Lig’de şu anda 13. sırada bulunan Burnley, Kosovalı futbolcu için 28 Milyon Euro’luk bir bonservis bedeli önerse de bu teklif sarı-lacivertliler tarafından az bulundu.

Bu cazip önerinin kabul edilmemesinin biri sportif diğeri idari olmak üzere iki önemli sebebi var. İlki takımın şampiyonluk yarışında Vedat Muriç’e ihtiyacı var. Dolayısıyla golcü oyuncunun ayrılması demek şampiyonluk ümitlerinin tamamen bitmesi anlamına geliyor.

Borçları kapatacak

Sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne kalmak. Kulübün mali açıdan bu gelirlere çok fazla ihtiyacı var. Bunlar gerçekleştikten sonra Vedat’ın satışı söz konusu olabilecek.

Ayrıca yönetim Vedat’ı doğru ve en değerli olduğu zamanda satmayı planlıyor. Bu zaman da henüz gelmiş değil. Kosovalı oyuncunun 28 Milyon Euro’nun da üzerine çıkacak bir potansiyele sahip olduğu fikri hakim. Dolayısıyla futbolcudan gelecek para kulübün geleceği için de önemli olacak.

Çıkış yolu

Özellikle yönetim mali açıdan hâlâ tam anlamıyla çıkış yolunu bulamadı. Şampiyonlar Ligi geliri ve Vedat’ın 28’in de üzerinde olası satışı ile borçların önemli bir kısmının kapatılması ve kulübün biraz olsun mali açıdan düzlüğe çıkması hedefleniyor. (Skorer)