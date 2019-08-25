3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda 3 puanı almayı bildi. Maçın 77. dakikasında Vedat Muriç’le skoru eşitleyen Fenerbahçe, 90+3. dakikada Nabil Dirar’ın golüyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, Medipol Başakşehir’i uzatma dakikalarında buldukları golle 2-1 mağlup ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı Lacivertli formayla 2 maçta 2 gol atan Muriç, Fenerbahçe kariyerine rüya gibi başladı. 25 yaşındaki golcü futbolcuya eşinden tebrik geldi. Vedat Muriç'nin eşi Edibe Jorganxhiu Muriç Instagram hikayesinden: "Çünkü çiğ etle besledim!" paylaşımı yaptı.

Vedat, eşinin sosyal medyada paylaştığı "Vedat’ı çiğ etle besledim" mesajıyla ilgili olarak ise, "Mesajı henüz görmedim, az pişmiş. Teşekkürler..." şeklinde görüş belirtti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Başakşehir - Fenerbahçe maçında gerilim! Emre Belözoğlu...