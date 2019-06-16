Vedat Muriç’e Anderlecht talip

Galatasaray, Fenerbahçe, Toulouse derken Çaykur Rizespor’un gol makinesi için Belçika devi de devreye girdi.

Anderlecht, Vedat Muriç için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı. Bonservis pazarlıklarına başladı. Takımıyla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki forvet için Yeşil-Mavililer’in sportif direktörü Yılmaz Bal, 10 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli istediklerini açıklamıştı.

17 gol, 8 asistle geride kalan sezona damga vuran başarılı futbolcuya Arap ülkelerinden de menacerler aracılığıyla teklifler gönderdiği öğrenildi. Vedat Muriç’in talipleri artarken Rizespor da hem oyuncunun hem de kulübün menfaatlerini göz önüne alarak teklifleri değerlendirme kararı aldı.