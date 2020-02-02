Vedat Muriç: Üzgünüz ama lig daha bitmedi

Süper Lig’in 20’nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti.

''Üzgünüz ama lig daha bitmedi''

Bu mağlubiyeti telafi edeceklerini vurgulayan Muriç, “Öncelikle çok üzgünüz. Buraya iyi bir şekilde, 4’te 4 yaparak geldik. Maça çok da iyi başladık. 1. dakika gol attık, öne geçtik ama üzüldüğüm konu maçtan önce de konuşmuştuk. Trabzonspor’un dıştan içe orta yapıp, gol bulduklarını söyledik. 2 golü de öyle yedik. Üzgünüz ama lig daha bitmedi. Önümüzde uzun bir maraton var. İnşallah haftaya Alanya maçını alıp bu maçı telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.