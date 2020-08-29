Vedat Muriç transferinde tek pürüz kaldı

Sarı-Lacivertliler’in son haftalardaki gündemi peş peşe açıklanan yeni transferler oldu. Ancak Vedat Muriç’in durumu da merakla bekleniyor. Lazio, uzun süredir takip ettiği Kosovalı yıldız için resmi adımı atarak pazarlıklara başlamıştı. Karşılıklı teklifler ve talepler sonunda iki kulübün 19 milyon Euro (166 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardıkları belirtildi. Ancak ödeme takvimi konusunda pürüz var. Fenerbahçe cephesi bu paranın tamamını olmasa bile büyük bölümünü peşin olarak istiyor.

Muriç’le anlaştılar

Lazio ise buna karşı çıkıyor. İtalyanlar, bonservis bedelinin taksitlerle ödemek için bastırıyor. Öte yandan Mavi-Beyazlılar, Muriç ile senelik 2.5 milyon Euro’dan 5 yıllık anlaşma sağladı. İtalyan basınına göre Fenerbahçe ile Lazio arasındaki görüş ayrılığı kısa sürede aşılacak ve transfer resmen açıklanacak.







