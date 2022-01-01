Vedat Muriç transferinde son dakika! 15 milyon Euro detayı

Lazio'da istediği süreleri alamayan ve İtalyan kulübünden ayrılacağı konuşulan Vedat Muriç için en büyük adayların Fenerbahçe ve Hull City olduğu ileri sürüldü.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri planlarında yer almayan Kosovalı golcü Vedat Muriç, kendisine kulüp arıyor.

Her ne kadar Muriç, Türkiye'de Fenerbahçe'ye dönmenin hayallerini kuruyor olsa da golcü futbolcu için bir diğer seçenek ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın alacağı söylenen İngiliz kulübü Hull City.

Vedat Muriç ile Acun Ilıcalı'nın birbirini yakından tanıdığı belirtilirken, ikili arasında ilk temasların kurulduğu ve Acun Ilıcalı'nın Kosovalı golcüyü Ocak ayında İngiltere'ye getirmek istediği iddia edildi.

Lazio tarafı ise futbolcuya gelecek doğru teklifi bekliyor. İtalyan ekibi 15 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama teklifini kabul edebilir.



