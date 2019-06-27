Vedat Muriç transferinde bomba gelişme!

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performans sonrası yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren futbolcular arasına giren golcü futbolcu Vedat Muriç ile ilgili bir iddia da İtalyan basınından geldi.

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Serie A ekiplerinden Torino ve Sassuolo'nun 25 yaşındaki santrforla yakından ilgilendiğini yazdı. Rize ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Muriç, geride kalan sezonda çıktığı 36 maçta 17 gol ve 8 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler