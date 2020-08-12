Vedat Muriç transferi için son teklif 18 milyon Euro

Avrupa’nın birçok kulübünün peşinden koştuğu Vedat’ı en çok isteyen kulüplerin başında İtalyan ekibi Lazio geliyor. Alınan bilgiye göre Lazio’lu yetkililerin geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek, bu transferi bitirmek istedikleri öğrenilmişti.

Hatta konuşulan rakamların da 15 milyon Euro civarında olduğu öne sürülmüştü. Fener’in bu rakamı beğenmediği belirtilirken, son olarak İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Igli Tare’nin, bir kez daha Kanarya’nın kapısını çaldığı ve son teklifi ilettiği öğrenildi. Habere göre Lazio, Kosovalı golcü için son teklifini 18 milyon Euro artı bonuslar olarak yeniledi. Şimdi ise Fenerbahçe yönetiminin cevabının beklendiği gelen haberler arasında yer alıyor.



