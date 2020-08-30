Vedat Muriç transferi için ilginç detay: Lazio ve Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe ve Muriç transfer haberi... Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olması beklenen Vedat Muriç konusunda İtalya'dan çelişkili bilgiler geliyor. Daha önce birçok kez "Transfer bitti" haberleri yapılmasına rağmen ünlü gazeteci Di Marzio'dan şaşırtan bir bilgi geldi.
Ağustos ayı boyunca birçok kez "Transfer bitti" haberleri yapılmasına rağmen İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio, Fenerbahçe ve Lazio arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ancak iki kulüp arasında konuşulan fiyatlar arasında fark olduğunu söyledi...
Lazio'nun Fenerbahçe'nin başarılı golcüsünü kadrosuna katmak için ciddi şekilde çalışmasına devam ettiğini belirten Di Marzio, bonservis konusunda sıkı pazarlıkların olduğu bilgisini verdi.