Galatasaray, Fenerbahçe ve birçok Avrupa kulübünün radarında olan Vedat Muriç, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan deneyimli golcü, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve sözleşmenin bitimine kadar Rize ekibinde kalma kararı aldığını belirtti.

Vedat Muriç'in yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebi ile, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım."

Menajerinden Galatasaray açıklaması

Çaykur Rizespor ile sözleşmesi 2019-2020 sezonu sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Haluk Canatar ise konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vedat beni aradı. Başkan ile görüştüğünü ve açıklama yapacağını söyledi. ’Tamam.’ dedim. Vedat’ın sözleşmesi devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi Vedat bir kulübe (Galatasaray) gitmek istediğini söylüyor. Başkan da ’O rakamlara satmam.’ diyor. Konu böyle kapanıyor. Şu an herhangi bir başka gelişme yok." değerlendirmesinde bulundu.