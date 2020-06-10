Vedat Muriç Trabzonspor maçına saklanacak

Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş ismi olan Vedat Muriç, pazar günü Ülker Stadı’nda oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşamıştı. Muriç, bu nedenle mücadeleyi tamamlayamadı. Arka adalesinde sertleşme tespit edilen 25 yaşındaki oyuncunun durumu ciddi değil. Ancak buna rağmen teknik ekibin Muriç’i Kayserispor maçında dinlendirmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun, 16 Haziran Salı günü Kadıköy’de Trabzonspor ile 2-1’in rövanşında oynayacağı Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasına en hazır şekilde çıkması sağlanacak.

Mevlüt hazır kıta

Kayserispor karşısında Muriç’in yokluğunda Mevlüt Erdinç’in şans bulması yüksek ihtimal. Mevlüt, Riva Kampı’nda başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli forvet son oynanan hazırlık maçında attığı 2 golle bir kez daha yıldızlaştı.