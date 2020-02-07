Fenerbahçeli Vedat Muriç, Aytemiz Alanyaspor maçı ile birlikte Süper Lig'de 100.maçına çıkacak. Kosovalı oyuncu geride kalan dönemde Fenerbahçe, Ç.Rizespor ve Gençlerbirliği formaları altında 99 maçta 34 gol atmayı başardı.





99 maç 47 gol katkısı

Vedat Muriç Süper Lig'de 99 maçta 34 gol atarken arkadaşlarına 13 gol pası verdi ve toplamda 47 gol katkısı ile oynadı. Neredeyse iki maçta bir gol katkısı ortalamasına sahip Kosovalı oyuncu son iki sezonda ise 53 maçta 29 gol (0.55 ort) sayısına ulaştı.

Vedat Muriç en çok golü Başakşehir'e attı

Vedat Muriç kariyeri boyunca Süper Lig'de 34 gol atarken en çok gol attığı rakibi Başakşehir oldu. Başakşehir karşısında 6 maçta 4 gol atan ve üst üste son dört maçı boş geçmeyen Vedat Muriç'in hali hazırda ligde yer alan takımlardan gol atamadığı tek takım Göztepe oldu.

İç sahada daha çok gol atıyor

Vedat Muriç Süper Lig'de 34 gol atarken 23 tanesini iç saha maçlarında 11 tanesi ise deplasman maçlarında attı. Gollerinin dağılımına bakıldığı zaman %68 oranında iç sahada gol bulan Vedat Muriç toplamda 5 kez penaltıdan fileleri havalandırdı.

Vedat Muriç Süper Lig performansı

Fenerbahçe 19 maç 12 gol 4 asist

Ç.Rizespor 34 maç 17 gol 8 asist

Gençlerbirliği 46 maç 5 gol 1 asist

TOPLAM 99 maç 34 gol 13 asist





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



















