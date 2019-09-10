Vedat Muriç şov... İngiltere - Kosova (CANLI)

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda yıldızlar topluluğu İngiltere, Vedat Muriçli Kosova'yı St Mary Stadyumu'nda konuk edecek. Puan kaybı yaşamayan İngiltere, A Grubu'nda 9 puanla lider durumda. Kosova ise 4 maç sonunda topladığı 8 puanla 2. sırada yer alıyor.

İngiltere'nin 5-3'lük üstünlüğü devam ederken Vedat Muriç, 1 gol 2 asist kaydetti.





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İngiltere - Kosova maçı hangi kanalda?

Almanya Futbol Federasyonu'ndan orta hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı karşılaşma TSİ 21.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

İngiltere - Kosova ilk 11'ler

İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell, Rice, Barkley, Henderson, Sterling, Sancho, Harry Kane.

Kosova: Muric, Hadergjonaj, Aliti, Voca, Rrahmani, Berisha, Vojvoda, Halimi, Muslija, Celina, Vedat Muriç

Vedat Muriç'e yakın takip

Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti.

Son olarak Kosova'nın Çekya ile oynadığı maçı izleyen scoutların bugünkü İngiltere maçında da Vedat Muriç'i mercek altına alacağı öğrenildi.