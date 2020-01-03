Vedat Muriç: Şampiyon olacağız!

Vedat Muriç için 2019 unutulmaz bir sene oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Rizespor formasıyla tam 12 gol kaydeden Kosovalı forvet, takımını düşme hattından kurtarıp ligi 11. sırada bitirmesini sağladı. Bu performansıyla Fenerbahçe’ye transfer olan Muriç, yılın ikinci yarısında da gollerine devam etti. 25 yaşındaki oyuncu, Çubuklu formayla 11 kez fileleri havalandırdı. Kosovalı yıldız, Milli Takım’da ise 2019’da 4 kez gol sevinci yaşadı.

‘Şampiyonluk ve krallık’

Geride kalan senede ağları toplam 27 kez havalandıran Muriç, “Gollerime 2020’de kaldığım yerden devam edeceğim. Fenerbahçe formasıyla ilk senemde krallık yaşamak büyük gurur olur. Ancak asıl önemlisi şampiyonluğa uzanmak. Bunun için takım halinde sonuna kadar savaşacağız. Hem şampiyonluk hem de gol krallığı yaşarsam, 2020 kesinlikle hayatımın en güzel senesi olur” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun

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