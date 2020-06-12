Vedat Muriç: Salı günü için moral oldu

Fenerbahçe'nin sahasında 2-1 kazandığı Kayserispor maçının ardından oyuna sonradan giren golcü oyuncu Vedat Muriç, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Muriç şunları söyledi:

"Çok zor bir dönem atlattık. Sadece biz değil tüm ülke ve dünya futbolu zor dönemler geçirdi. 2 ay aradan sonra formumuzu tutmaya çalışsak da zorlandık."

"Salı günü için moral oldu"

"7 haftadır galip gelemiyorduk, çok uzun bir süre bizim için. Geçen sezon daha kötü bir sezon olmasına rağmen böyle bir seri olmadı diye hatırlıyorum. Salı günü için moral oldu bizim için, inşallah salı günü finali garantileyeceğiz."

"Boş sahada maç oynama sıkıntılı"

"Açıkçası boş sahada maç oynamak futbolcular için de çok sıkıntılı. Özellikle iç sahada taraftarımızın destek olduğunu bildiğimizden sessizlik olunca biz de ister istemez sahada afallıyoruz."